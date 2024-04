Nadine Fillibeck ist ein kreativer Mensch mit vielen Ideen. Alles in der Deko-Hütte „Fuchshaisel“ hat die Neupotzerin selbst hergestellt.

Stoffbeutel mit „Neipotz“-Aufdruck, Miniatur-Dubbegläser aus Gips gegossen, individuelle verzierte Kerzen und filigrane Holzarbeiten. Nadine Fillibeck hat einen guten Spürsinn für schöne Geschenk- und Dekoartikel und das Talent, das alles selbst herzustellen. „Ich arbeite schon immer gerne mit meinen eigenen Händen und kann so meine Kreativität ausdrücken“, sagt Fillibeck.

Kurz vor Ostern hat sie das „Fuchshaisel“ – eine umgestaltete Gartenhütte – eröffnet, in dem handgemachte und personalisierte Deko- und Geschenkartikel gekauft werden können. Etwa ein halbes Jahr Vorbereitung war dem voraus gegangen, wie sie sich erinnert. So etwas sei durchaus mit Bürokratie, Lizenzen und steuerlichen Dingen verbunden, sagt sie. „Sogar das Bauamt kam vorbei“, erzählt Fillibeck. Doch der Zuspruch für ihre Idee habe sie dann schlicht überwältigt.

Individuelle Wünsche

Da Fillibeck unter anderem einen Plotter und eine Shirt-Presse hat, kann sie Schriftzüge auf Taschen, Schlüsselbänder oder Kleidung auf Wunsch individuell gestalten. Und sie bekommt direkt die Rückmeldung, was bei der Kundschaft gut ankommt und was nicht. Wenn das „Fuchshaisel“ geöffnet ist, kann jeder vorbei kommen, sich einen der handgemachten Artikel aussuchen und das Geld entweder in die Kasse legen oder mittels der Bezahlapp Paypal bezahlen.

Von Montag bis Samstag ist das Deko-Haus geöffnet. Foto: bja

„Das läuft zunächst auf Vertrauensbasis. Bisher passt das“, sagt Fillibeck. Ihr gehe es in erster Linie darum, ein schönes Angebot für die Dorfgemeinschaft zu bieten. Einen eigenen Web-Shop, über den sie ihre Artikel vertreiben könnte, kann sich die selbstständige Grafikerin nicht vorstellen.

Info

Das „Fuchshaisel“ steht in der Neupotzer Fuchsstraße und hat Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Kontakt zu Nadine Fillibeck bei personalisierten Wünschen findet sich direkt im Häuschen.