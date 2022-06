Starkregenereignisse nehmen weltweit zu. Germersheim blieb bisher weitgehend verschont. Das muss so nicht bleiben. Deshalb gibt es einen Workshop zum Thema.

Starkregen mit einer Überlastung der Kanalisation kann zu großen Schäden an Gebäuden und Infrastruktur führen. Sowohl in den Nachbarorten von Germersheim als auch in der Region häufen sich in den vergangenen Jahren Wetterextreme wie Starkregen, Hagel und Sturm um ein Vielfaches.

„Bisher konnten wir in der Stadt Germersheim keinen extremen Starkregen verzeichnen“, sagt Bürgermeister Marcus Schaile. Noch waren „die Schäden, die Sturm und Unwetter bei uns verursachten, überschaubar und richteten keine großen Schäden an Gebäuden und Infrastruktur an“. Das bedeute aber nicht, dass die Stadt auch zukünftig davon verschont blieben. Das ist der Grund, warum sich die Stadt noch vor der Corona-Pandemie für die Erstellung eines örtlichen Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzepts entschied. Nun sollen „die bereits länger geplanten Bürgerbeteiligungen“ angeboten werden, so Schaile weiter.

Die Stadt lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger am Montag, 27. Juni, zu einem Bürgerworkshop zur privaten Starkregen- und Hochwasservorsorge in die Stadthalle ein. Der Workshop vermittelt Schaile zufolge wichtige Informationen zu privaten Vorsorgemöglichkeiten am eigenen Gebäude. Die Teilnahme sei kostenfrei. „Die schwere Flutkatastrophe im Ahrtal zeigte uns einmal mehr, dass eine Versicherung insbesondere gegen Starkregenereignisse in Kombination mit einer Gebäudeversicherung von höchster Relevanz ist“, sagt Schaile. Er empfiehlt am Workshop teilzunehmen und sich über das Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept der Stadt zu informieren.

Info

Bürgerworkshop, „Starkregen und Hochwasservorsorgekonzept“, Montag, 27. Juni, um 18.30 Uhr in der Stadthalle.