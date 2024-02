Sabine Rüde und Jürgen Bauchhenss sind das neue Bärenpaar. Das haben sie in der kurzen Kampagne noch vor.

Sabine Rüde und Jürgen Bauchhenss sind noch immer überwältigt von der Reaktion der Ottersheimer. Die Überraschung auf der Bärenfasnacht am vergangenen Samstag war vollends geglückt. Keiner der Feiernden in der Schulturnhalle hatte die beiden als neues Bärenpaar auf dem Schirm. „Jürgen war an dem Abend als 'Bühnenschieber' beschäftigt. Ich selbst habe mir eine Eintrittskarte gekauft und mich ins Publikum gesetzt“, erzählt Rüde. „Als es Zeit wurde, haben wir eine Ausrede vorgeschoben, uns umgezogen und uns dann auf die Bühne geschlichen. Die ganze Halle hat gekrischen!“ Rüde und Bauchhenss, nach 13 Jahren „wilder Ehe“ frisch vermählt, kamen in Dirndl und Lederhosen auf die Bühne – das war im September 2023 auch ihr Hochzeitsoutfit. Die beiden fühlen sich wohl in der bayerischen Tracht – warum sollte sie also im Schrank liegen bleiben?

Schon lange Fasenachts-Geschichte

Jürgen Bauchhenss ist schon seit drei Jahrzehnten bei der Fasenacht aktiv. Mit der Gruppe „s'Eck“ war er regelmäßig auf Umzügen unterwegs oder schwang bei Prunksitzungen im Herrenballett das Tanzbein. Neben dem Fasching ist der Handball seine Leidenschaft. Er war lange beim TV Ottersheim aktiv, ehe eine Verletzung den Sport unmöglich machte. Mit seiner Frau Sabine geht er gerne wandern oder Fahrrad fahren, am liebsten im Tannberger Tal in Österreich.

Sabine Rüde war schonmal ganz nah dran an der Regentschaft. Aber als ihr damaliger Ehepartner zu einem der ersten Bärenkönige gekrönt wurde, war es noch nicht üblich, dass eine Königin mit regiert. Fast 20 Jahre später darf sie nun das Zepter schwingen.

Anders als in anderen Orten wird in Ottersheim das Bärenpaar nicht im November, sondern erst im neuen Jahr gekrönt. Damit haben Rüde und Bauchhenss weniger Termine und Verpflichtungen als andere Prinzenpaare. Die Umzüge in Germersheim, Bellheim und Herxheim wollen sie aber gerne mitnehmen, ebenso wie Besuche im Kindergarten und der Grundschule. Auch auf den 1250-Jahr-Feiern in Zeiskam und Bellheim wird man das Paar antreffen.