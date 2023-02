Hannah Weickert und Joshua Dilbilir können endlich, ein Jahr später als ursprünglich vorgesehen, ihr hoheitliches Amt als närrisches Prinzenpaar am Hofe zu Rhe-Na in vollen Zügen ausfüllen.

Hannah Weickert und Joshua Dilbilir wurden im November 2021 als Prinzenpaar für die 70. Kampagne im Römerdorf gekrönt. Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, wann die Pandemie zu Ende gehen und das „normale“ Leben wieder beginnen würde. Es dauerte länger als erhofft. Der närrische Terminkalender der beiden blieb fast leer, die aufwändigen Kostüme von Hofschneider Robert Harter blieben ungetragen im Schrank. Nur am Ende der Saison gab es drei Tage lang im Rheinzaberner Museumshof Fasenachts-Partys für Jung und Alt.

Das dritte „Zwei-Jahres-Paar“

Im November 2022 wurde voller Hoffnung eine neue Fasenachtssaison mit vielen „Rhe-Na“-Rufen begrüßt. Prinz Joshua I. und Prinzessin Hannah I. eröffneten in ihren hoheitlichen Gewändern, üblicherweise werden sie erst bei der ersten Prunksitzung präsentiert, die 71. Kampagne und sind damit das dritte „Zwei-Jahres-Prinzenpaar“ in der Geschichte der Rheinzaberner Fasenacht. Nachdem ihr erstes Amtsjahr vollkommen anders als geplant verlief, können sie jetzt an die Traditionen der Vorjahre anknüpfen und alle Termine wie geplant wahrnehmen. „Klar, damit habe ich jetzt wenig Zeit für meine Familie“, beschreibt Joshua Dilbilir sein Privatleben neben seinem Prinzenamt.

Sein Sohn Emil, der mittlerweile 5 Jahre alt ist, verstehe den ganzen närrischen Trubel dafür jetzt viel besser und „ist wahnsinnig stolz auf seinen Papa, den närrischen Prinzen.“ Seine kleine Schwester Emma ist jetzt ebenfalls ein Jahr älter und bereits eineinhalb Jahre. Hannah Weickert ergänzt: „Sonst hat sich privat nichts bei uns geändert, wir sind immer noch verheiratet“ und zeigt dabei auf ihren Ehemann John, der seine Gattin bei ihren vielen Terminen tatkräftig unterstütze.

Von der Kita in die Bütt

Die beiden Vollblut-Fasenachter sind seit Wochen viel unterwegs. Sie sammelten Spenden zur Finanzierung der Kampagne oder repräsentieren das närrische Rheinzabern außerhalb in anderen Faschingshochburgen. Dazwischen haben sie ihre Begrüßungsrede für die drei Prunksitzungen am Hofe zu Rhe-Na geschrieben und übten sie unter den kritischen Augen von Prinzgemahl John.

„Uns macht unser Amt unglaublich viel Spaß“, sagen sie und freuen sich auf jeden Auftritt, vom Besuch in den örtlichen Kitas bis hin zum Rathaussturm oder den Abend füllenden Prunksitzungen. Dies erklären die beiden in einer kurzen halben Stunde vor dem Start zu einem Büttenabend im Nachbarort Hördt, dem noch weitere folgen.