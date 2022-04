Die 1000. Geburt des Jahres 2022 gab es am Sonntag im Speyerer Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus. Die Eltern des kleinen Louis aus Freckenfeld verbinden mit der Klinik ihre ganz persönliche Liebesgeschichte.

„Für uns war klar, dass wir hier im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus entbinden“, zitiert eine Pressemitteilung der Diakonissen Speyer die Mutter Jessica Lehnhäuser. „Wir kennen das Haus beide sehr gut.“ Die 27-Jährige hat bis 2018 als Intensivkrankenschwester in der Speyerer Klinik gearbeitet und dort auch ihren Verlobten Sven Dieterich kennengelernt, der damals als Assistenzarzt in der Inneren Medizin des Hauses tätig war. Auch habe ihnen das Angebot der Beleghebammen sehr gut gefallen.

Der kleine Louis hatte es dabei laut Pressemitteilung der Diakonissen Speyer zunächst nicht eilig: Fünf Tage nach dem errechneten Geburtstermin kam der Erstgeborene der Familie Lehnhäuser/Dieterich mit einer Größe von 50 Zentimetern und einem Geburtsgewicht von 3300 Gramm natürlich im Beleg-Kreißsaal des Krankenhauses Speyer zur Welt.

Im Endspurt hatte er aber doch noch etwas Tempo vorgelegt. „Die Wehen haben am Samstagabend begonnen“, berichtet die junge Mutter. „Nachts um 1 waren wir im Kreißsaal. Um 8.10 Uhr war Luis dann da.“ Diese Zeit sei für eine spontane Erstgeburt nicht außergewöhnlich, erläutert Beleghebamme Mirjam Münch, deren Kollegin Andrea Kirsch dem kleinen Louis auf die Welt geholfen hat.

Am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus ergänzen 16 Beleghebammen das geburtshilfliche Angebot der Klinik seit Mai 2019 in zwei eigenen Kreißsälen und drei Geburtsräumen. In direkter Nachbarschaft stehen sechs weitere Kreißsäle zur Verfügung.

Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus ist die größte Geburtsklinik in Rheinland-Pfalz. 2021 wurden dort insgesamt 3565 Geburten (davon 742 im Belegkreißsaal) begleitet, so viele wie in keinem Jahr zuvor. Für das Geburtshilfeteam des Hauses war es die 1000. Geburt des Jahres. Am Montag ging es für das junge Paar und seinen Kleinen nach Hause nach Freckenfeld.