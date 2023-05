Die Ortsgemeinde Freckenfeld tritt ab sofort dem „Kommunalen Klimapakt“ bei, übernimmt einige wesentliche Verpflichtungen und erhofft sich im Gegenzug auch entsprechende Unterstützung durch das Land. Ziel des Klimapaktes ist die Ausrichtung der kommunalpolitischen Arbeit auf die Klimaschutzziele. Diesen Beschluss fasste der Ortsgemeinderat am Mittwochabend einstimmig.

Höhere Förderquote

Zuvor hatte der neue „Klimaschutzmanager“ der Verbandsgemeindeverwaltung, Dominik Hasselwander, die Details zum Klimapakt erläutert und auf die Möglichkeit zur Beratung durch die Energieagentur Rheinland-Pfalz hingewiesen. Angedeutet wurde auch eine höhere Förderquote bei entsprechenden Landesprogrammen, an denen sich Freckenfeld beteiligen will. Konkret wurde dies am Beispiel der energetischen Sanierung kommunaler Bestandsgebäude mit sogenannten EFRE-Mitteln. EFRE steht für „Europäischer Fond für regionale Entwicklung. Aus diesem können kommunale Maßnahmen mit bis zu 90 Prozent oder maximal 900.000 Euro gefördert werden.

Mindestens 55 Prozent Energie sparen

In Freckenfeld gilt es, den Kindergarten energetisch zu sanieren, die Wände zu dämmen und so eine Energieeinsparung von mindestens 55 Prozent zu erreichen. Mindestens 70 Prozent der Mittel müssen für die Verbesserung der Außenhülle verwendet werden. Wichtig ist auf jeden Fall eine rasche Entscheidung, da die Mittel aus dem Fond nach dem „Windhund-Verfahren“ vergeben werden. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Und da will Freckenfeld ganz vorne mit dabei sein, nachdem man im vergangenen Jahr nicht zum Zuge gekommen war, als das Land einen Sondertopf für die Ertüchtigung der Kindertagesstätten aufgelegt hatte.

Alleine für den Ort nicht bezahlbar

Freckenfeld, so Ortsbürgermeister Martin Thürwächter (CDU), habe schnell gehandelt, baureife Pläne für die Modernisierung der Kita „Bärenland“ nach den Vorgaben des neuen Kita-Gesetzes vorgelegt und sei doch nicht berücksichtigt worden. Alleine könne die Ortsgemeinde das Vorhaben nicht finanzieren. Man hoffe diesmal nicht wieder enttäuscht zu werden, sagte Thürwächter. Klimaschutzmanager Hasselwander deutete an, dass er bereits mit einem Energieberater vor Ort im Kindergarten gewesen sei und man davon ausgehen könne, die geforderte Einsparung von 55 Prozent zu erreichen. Der Rat folgte den Empfehlungen ebenfalls einstimmig und billigte im weiteren Verlauf seiner Sitzung auch die Neuanschaffung der Kinderbestuhlung, der Garderoben und einer professionellen Spülmaschine für das „Bärenland“.