Die Betreuungsbehörde und die Betreuungsvereine des Landkreises Germersheim laden alle ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer für Samstag, 14. August, ab 11 Uhr zu einem Grillfest an der Grillhütte beim Waldschwimmbad Kandel ein. Damit sollen die Menschen, die sich ehrenamtlich in den Dienst der guten Sache stellen, Dank gesagt und deren Engagement für den Einsatz an Menschen, die ehrenamtlich zu betreuen sind, gewürdigt werden.

Anmeldung



Wer an dem Fest teilnehmen möchte, meldet sich bis 11. August entweder bei der AWO, Betreuungsverein, Christiane Lossin, Telefon 07275 8919, bei Holger Bast vom Betreuungsverein der Lebenshilfe, 07271 5050341, Margareta Klein vom SKFM Betreuungsverein, 07274 7078211, oder Jürgen Stegner von der Betreuungsbehörde, 07274 53264, an. Die Kosten für das Fest werden übernommen, das Ende der Veranstaltung ist gegen 15 Uhr.