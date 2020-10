Analog zur Sommerschule wird im Landkreis Germersheim vom 12. bis 23. Oktober die Herbstschule angeboten. Das Angebot richtet sich an die Klassenstufen 1 bis 8. Für die weiterführenden Schulen in Kreisträgerschaft – also Klasse 5 bis 8 – organisiert der Landkreis Germersheim im Auftrag des Landes die Herbstschule und stellt dafür das Schulgebäude zur Verfügung. Die Gemeinden organisieren die Herbstschule für Grundschüler.

Durch Förderkurse in den Fächern Deutsch und Mathematik sollen die Schülerinnen und Schüler unterstützt werden und die Möglichkeit erhalten, in den Ferien Schulstoff nachzuholen. Die Kurse sind für alle Schülerinnen und Schüler kostenfrei.

Jede angemeldete Schülerin und jeder angemeldete Schüler nimmt eine ganze Woche (Montag bis Freitag) an der Herbstschule teil. Die Herbstschule findet an der Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus Germersheim in beiden Herbstferienwochen täglich von 8.30 bis 11.30 Uhr statt.

„Die pädagogische Betreuung des Förderangebotes wird von ehrenamtlich engagierten Menschen übernommen, darunter Lehrkräfte, Lehramtsstudierende oder auch Abiturienten des Abiturjahrgangs 2020. Die Organisation vor Ort erfolgt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung“, so Schuldezernent Christoph Buttweiler: „Ein großes Dankeschön für dieses Engagement.“

Die Herbstschule ist ein Angebot des Landes Rheinland-Pfalz, für das eine Anmeldung im Vorfeld notwendig war. Weitere Infos dazu gibt es unter https://bm.rlp.de/de/bildung/herbstschule/.