Die Preise für die Vermietung der Dampfnudel und des CKK werden geändert. Dadurch erhalten insbesondere die örtlichen Vereine günstigere Konditionen.

Die Nutzung der Dampfnudel wird für die Vereine generell günstiger. So kostet beispielsweise die Halle mit Toiletten und Nebenräumen künftig statt 400 Euro nur noch 300 Euro, die Nutzung von Küche oder Spülküche künftig 50 statt 75 Euro. Neu eingeführt werden Preise für Privatpersonen und Firmen aus Rülzheim. Sie müssen für die Halle 1000 Euro bezahlen. Auswärtige Personen, Firmen oder Vereine zahlen jetzt 1300 Euro statt wie bisher 800 Euro. Auch die Kosten für die Beschallung, Beleuchtung, Sonderreinigungen und Eventservice sowie für Hausmeister und Techniker werden geändert.

Auch beim Centrum für Kunst und Kultur (CKK) wird künftig zwischen örtlichen Vereinen, Rülzheiner Privatpersonen und Firmen sowie Auswärtigen unterschieden. Für die Rülzheimer Vereine ist die Nutzung für Proben, Sitzungen und Treffen kostenlos, nur wenn für Veranstaltungen Eintritt verlangt wird, wird Miete fällig. Dies gilt auch für örtliche Parteien und Wählergruppen. Für auswärtige Privatpersonen, Firmen, Vereine, Parteien oder Wählergruppen ist die Miete höher als für örtliche.

Der Gemeinderat stimmte einem entsprechenden Vorschlag der „Aktiven Bürger“ einstimmig zu. Die Finanzierung dieser Änderung ist im aktuellen Doppel-Haushalt 2026/2027 berücksichtigt.