Mit fast schon aufreizender Leichtigkeit zieht der neue Brennstoffzellen-Lkw aus dem Hause Daimler eine 18-prozentige Steigung hoch. Die Fahrt mit dem Prototypen „Gen H2“ auf dem Testgelände bei Wörth ist spektakulär unspektakulär.

Kein kraftstrotzendes Motorengedröhne, keine wilden, ruckartigen Schaltvorgänge, keine heftigen Vibrationen. Christof Bunz, der das Cockpit übernommen hat, hat sichtlich Spaß. Ein Druck aufs Gaspedal und schon liefern die beiden Elektromotoren, mit denen der „GenH2“ ausgestattet ist, vom Start weg ihre volle Leistung. Der ambitionierte Heimwerker kennt das von seinem Akkuschrauber: volle Power per Knopfdruck von Anfang an. Beim „GenH2“-Truck sind das über 4000 Newtonmeter in der Spitze – und das aus dem Stand heraus.

Was hier so unaufgeregt daherkommt, ist tatsächlich eine höchst aufregende Sache. Der größte Produzent von Nutzfahrzeugen, die Daimler Truck AG, hat mit Joint-Venture-Partner Volvo damit begonnen, den Lieferfernverkehr zu dekarbonisieren. Also weg vom Kraftstoff Diesel, der auf der Langstrecke derzeit noch das Maß aller Dinge ist. Denn nur die hohe Energiedichte des Erdölprodukts garantiert Fahrstrecken von bis zu 1000 Kilometer am Tag, mit nur einer einzigen Tankfüllung und das mit einem Kraftstoff, der weltweit nahezu überall verfügbar ist.

Vorteile des Diesels haben ihren Preis

Die Vorteile des Diesels haben aber ihren Preis. Rund 48 Prozent des CO 2 -Ausstoßes im EU-Warenverkehr entfallen auf Schwerlastwagen und Busse, Tendenz steigend. „Die großen, schweren Trucks werden wohl noch zunehmen, deshalb ist hier die CO 2 -Einsparung am sinnvollsten“, sagt Pia Jacobi, Ingenieurin in der Vorentwicklung bei Daimler.

Die Herausforderungen, denen sich Jacobi und ihre Mitstreiter stellen müssen, sind klar definiert. Die Geschwindigkeit darf auch bei höherer Steigung nicht geringer sein als beim herkömmlichen Lkw. Bei Reichweite und Zuladung dürfen ebenfalls keine Abstriche gemacht werden, denn das würde die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen noch weiter erhöhen.

Mit reinem Batterieantrieb sei das nicht zu schaffen, so Jacobi. In Reichweite, Zuladung und Betankung fehlen Welten zur Leistungsfähigkeit und Flexibilität eines Diesels. Daimler und Volvo setzen nun auf eine Mischung aus Brennstoffzelle und Batterie. Eine vergleichsweise kleine Batterie, die nur für rund 25 Kilometer Fahrtstrecke reichen würde, unterstützt die Brennstoffzelle bei Bedarf. Also beim Beschleunigen oder wenn es bergauf geht. Umgekehrt erlaubt die Batterie bergab, dass Energie zurückgewonnen werden kann. Fahrer von Elektro-Pkw kennen das als Rekuperation. Das spart Treibstoffkosten und Bremsbeläge.

500 bis 1000 Tankstellen reichen aus

Als Treibstoff soll der Wasserstoff-Lkw künftig lediglich 80 Kilogramm Wasserstoff an Bord haben. Das spart Gewicht und der flüssige Treibstoff erfordert auch keine Hochdruckbehälter, wie beispielsweise Erdgas oder gasförmiger Wasserstoff. Europaweit dürften dabei 500 bis maximal 1000 Tankstellen ausreichen, um dem Fernverkehr genügend flüssigen Wasserstoff zur Verfügung zu stellen. Kein Vergleich zum Aufwand, den man für ein vergleichbares, elektrisches Hochleistungs-Ladenetz betreiben müsste. Allerdings muss Wasserstoff auf unter 250 Grad Celsius abgekühlt werden, und es wird auch kein billiger Treibstoff sein. Klimaschutz hat seinen Preis.

Optisch ähnelt der „GenH2“-Lkw einem ganz normalen Actros Gigaspace, lediglich ein „Technikturm“ hinter dem Führerhaus zeigt an, dass hier ein ganz besonderes Fahrzeug unterwegs ist. Die großen, hier verbauten Kühlgebläse erinnern fast an einen überdimensionalen Heimcomputer. Denn anders als der Verbrenner, der einen großen Teil seiner Abwärme über den Auspuff entsorgt, benötigt der Brennstoffzellen-Lkw ein ausgeklügeltes Kühlmanagement. Kühlgebläse plus das „leichte Zirpen“ (Christof Bunz) sind die einzigen Geräusche, die der Lkw im Stand erzeugt, später dominieren die Reifengeräusche. Die sind auch beim ansonsten sehr leisen Wasserstoff-Lkw nicht wegzuzaubern.

Am Berg deutlich leiser

Gerade am Berg produziert dieser Lkw, der noch in diesem Sommer auf den Autobahnen zwischen Wörth und über Stuttgart hinaus unterwegs sein dürfte, deutlich weniger Krach. Bereits in zwei Jahren sollen erste Modelle des Wasserstoff-Lkws ausgewählten Kunden zur Erprobung bereitgestellt werden, die Serienproduktion wird für 2027 angestrebt und 2039 will Daimler komplett klimaneutral unterwegs sein. Eine Entwicklung, die sich auch auf andere Verkehrsträger auswirken könnte.