Wegen des Ukrainekrieges kann Daimler Truck in Wörth derzeit viele Lkw nicht sofort ausliefern. Es fehle deshalb an Abstellflächen, teilt das Unternehmen mit. Statt der regulär belegten 3000 Stellplätze werden derzeit 7000 gebraucht. Das Problem ist demnächst gelöst, denn das Lkw-Werk kann bald auf eine zusätzliche Fläche von 9 Hektar zurückgreifen. Am Dienstag hat der Stadtrat Wörth einstimmig eine entsprechende Genehmigung erteilt. Es ging dabei um das Bebauungsplanverfahren „Landeshafen Süd“ aus dem Jahr 2008. Damals hatte der Stadtrat einem entsprechenden Antrag von Daimler bereits zugestimmt. Der erste Bauabschnitt war auch noch ausgeführt worden, der zweite trotz Verlängerung bis ins Jahr 2018 aber nicht. Warum das so war, wisse er nicht, sagte Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD). Die Baugenehmigung ist inzwischen ausgelaufen, einen Satzungsbeschluss hat es nicht gegeben. Damit Daimler Trucks möglichst schnell eine Genehmigung erhalten kann, soll das unterbrochene Verfahren nun zügig fortgeführt werden. Derzeit ist auf dem Gelände noch ein Maisfeld.