Am 21. September startete das Oktoberfest in München und wie jedes Jahr ist der Bierbedarf zu dieser Zeit besonders groß. Der Mercedes-Benz eActros 600 lieferte in diesen Tagen einen Beitrag zur Festzelt-Versorgung und belieferte die Wiesn mit rund 82.000 Litern Bier und frischen Brezn, teilte das Unternehmen Daimler Truck jetzt mit.

Lettl Transporte übernahm die Bier-Lieferung für das Staatliche Hofbräuhaus München. Dafür kam ein eActros 600 mit Tankauflieger und einem Volumen von 27.500 Litern zum Einsatz. Im Zuge eines Praxistests beim Kunden machte sich der E-Lkw dafür an drei Tagen, jeweils abends nach der Befüllung in der Brauerei, auf den Weg in Richtung Theresienwiese. An vier Stationen am Hofbräu-Festzelt musste der Lkw haltmachen, damit das Bier in den richtigen Fässern landete.

Der eActros 600 war laut Daimler Truck neben der Bierbelieferung auch für die Oktoberfest-Versorgung mit Brezeln im Einsatz. Die Bäckerei Höflinger und Müller produziert in einer Backstube auf dem Olympiagelände in Wiesn-Nähe Brezn im Zweischichtbetrieb, um diese ofenfrisch anbieten zu können. Das Unternehmen, das bereits zwei eActros 300 in seinem Fuhrpark hat, nutzte den E-Lkw mit Kühlauflieger für den Transport der Backrohlinge. Auch auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart sind Höflinger und Müller derzeit tätig und nutzen bei der Belieferung des Volksfestes ebenfalls Mercedes-Benz Lkw.