Aus dem Lastwagenwerk wird der erste erfolgreiche Ladetest mit 1000 Kilowatt gemeldet. Jetzt wird mit Hochdruck an der Serienreife gearbeitet.

Daimler Truck ist in Wörth ein Durchbruch gelungen: Bei internen Tests wurden erstmals E-Lkw mit 1000 Kilowatt geladen, meldet der Konzern. „Der erste erfolgreiche Ladetest mit einem Megawatt Leistung mit unserem E-Lkw ist ein enormer Entwicklungsschritt. In der Branche wird bereits eine Ladeleistung ab 700 Kilowatt als MCS-Laden bezeichnet“, so Peter Ziegler, Leiter E-Charging Components: „Jetzt arbeiten wir mit Hochdruck daran, die MCS-Technologie in unserem eActros 600 zur Serienreife zu bringen.“

Ein dicker Stecker für viel Energie. Foto: Daimler Truck AG

Späterer Einbau mit Vorrüstung möglich

Der Start der Serienproduktion des eActros 600 sei für Ende 2024 geplant, so Daimler Truck. Der eActros 600 werde neben dem CCS-Laden mit bis zu 400 Kilowatt dann später, sobald verfügbar, auch das Megawattladen mit vollen 1000 Kilowatt ermöglichen. Kunden könnten hierfür eine Vorrüstung bestellen.

Beim Laden von E-Lkw werden große Fortschritte gemacht. Foto: Daimler Truck AG

Die hohe Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden – daher die Typbezeichnung 600 – sowie eine neue, besonders effiziente elektrische Antriebsachse aus eigener Entwicklung, ermöglichen eine Reichweite des eActros 600 von 500 Kilometern ohne Zwischenladen, so Daimler Truck. So werde der E-Lkw deutlich über 1000 Kilometer am Tag zurücklegen können. Zwischenladen während der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrerpausen - selbst ohne Megawattladen - macht dies möglich.

Öffentliche Lade-Infrastruktur

Etwa 60 Prozent der Langstreckenfahrten von Mercedes-Benz Trucks Kunden in Europa seien ohnehin kürzer als 500 Kilometer, sodass eine Ladeinfrastruktur auf dem Betriebshof sowie an den Be- und Entladestellen für diese Fälle ausreichend ist, so Daimler. Für alle anderen Einsätze sei der kontinuierliche Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur eine essenzielle Voraussetzung, um den Elektro-Lkw voll einsatzfähig für den paneuropäischen Fernverkehr zu machen. Gerade für solche anspruchsvollen Anwendungsfälle habe das Megawattladen großes Potenzial.