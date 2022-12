Im Frühsommer standen die Zeichen auf Schließung. Am 31. Dezember sollte alles vorbei sein: kein Auftrag, keine Arbeit. Mittlerweile wird aber diskutiert, wie die Mitarbeiter entlastet werden können.

Ein Werk, ein Auftrag – dieses simple Konzept stand im Mai bei Magna in Kandel kurz vor dem Scheitern. Magna ist ein kanadisch-österrischer Konzern und weltweit der größte Automobilzulieferer. Er hat 169.000 Mitarbeiter (Stand 2019). In Kandel fertigten 110 Mitarbeiter Frontverkleidungen für Daimler. Und zwar Just-in-Time mit einer Vorlaufzeit von 4 bis 6 Stunden zum Einbau am Band in Wörth. Der entsprechende Vertrag lief zum 31. Dezember 2022 ab.

Einen Folgevertrag war Anfang Mai nicht in Sicht. Vielmehr habe Daimler die Produktion der Frontverkleidungen ausgeschrieben, so damals Harald Lange, 2. Bevollmächtigter der IG Metall Landau: Sie solle künftig wahrscheinlich direkt auf dem Werksgelände erfolgen – allerdings nicht durch Daimler-Mitarbeiter, sondern durch einen Kontrakt-Logistiker. „Aber auch Magna wurde aufgefordert, sich zu bewerben“, so Lange.

Die IG Metall und auch Magna waren aber skeptisch. Der Magna-Standort in Kandel müsse aber aller Voraussicht nach geschlossen werden, hieß es. Die Verhandlungen zwischen Konzern und IG Metall über einen Sozialplan waren bereits weit gediehen. Ersatzarbeitsplätze für die Kandeler Magna-Beschäftigten gab es nicht, die nächsten möglichen Standorte befinden sich in der Region Hannover und in Thüringen.

Dann kam aber die Überraschung: „Nachdem der Sozialausgleich schon verhandelt war, gab es eine Zusage von Daimler“, so jetzt Ralf Köhler, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Landau. Vorausgegangen sind laut einem Magna-Sprecher längere Verhandlungen. Das Ergebnis: „Der Auftrag wurde für drei Jahre verlängert.“

Seit dieser Zusage gebe es im Magna-Werk Kandel richtig viel zu tun. Die Belegschaft wurde aufgestockt und zähle mittlerweile 130 Mitarbeiter, manchmal werde auch samstags gearbeitet. Über eine Nachtschicht werde diskutiert, so Köhler.

Vor diesem Hintergrund werde mittlerweile mit dem Unternehmen darüber diskutiert, wie man die Mitarbeiter, denen vor einem halben Jahr zum Jahresende gekündigt werden sollte, entlasten könne. Dazu gehöre, dass Magna in Kandel Altersteilzeit-Regelungen anbieten werde, so Köhler.