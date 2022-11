Rund 500 Mitarbeiter des „Global Logistic Centers“ von Daimler in Germersheim haben am Montag ihren Arbeitstag deutlich früher beendet. Für 10 Uhr hatte die IG Metall zum Warnstreik aufgerufen, nach der Aktion konnten die Teilnehmer nach Hause gehen. Im Logistik-Zentrum arbeiten rund 3000 Menschen, davon viele in zwei Schichten. Deshalb geht Philipp Nerger, politischer Sekretär der IG Metall Landau, mit Blick auf einen hohen Krankenstand davon aus, dass ein Großteil der aktuell Arbeitenden dem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt sind. Im laufenden Arbeitskampf fordert die IG Metall 8 Prozent mehr Lohn.