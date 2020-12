Der letzte Woche angekündigt Aufbau einer Mercedes-Benz-Lastwagenproduktion in China hat keine direkten Auswirkungen auf das Lastwagenwerk Wörth. Das versicherte eine Konzernsprecherin auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Der Wörther Betriebsratsvorsitzender Thomas Zwick teilt diese Sicht. „Das hat mit uns nichts zu tun“, sagte Zwick: „Wir bauen für den europäischen Markt.“

Die Ankündigung beziehe sich auf neue Mercedes-Benz Sattelzugmaschinen, die exklusiv in China für China produziert werden und auf die Anforderungen speziell der chinesischen Kunden zugeschnitten seien, so die Daimler-Sprecherin: „Mit dieser Entscheidung wollen wir ein On-Top-Geschäft generieren und kein bestehendes Geschäft ersetzen.“ Grundsätzlich gehe Daimler davon aus, dass die Zahl der produzierten Lastwagen sich im fünfstelligen Bereich bewege. Berichte über eine geplante Jahresproduktion von 50.000 Lastwagen – etwa halb so viele wie in Wörth – wollte die Sprecherin nicht weiter kommentieren.

Spezialfahrzeuge wie Betonpumpen würden weiter aus Wörth nach China exportiert, so die Daimler-Sprecherin.