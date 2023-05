Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Schlange der streikenden Arbeiter will am Mittwochmittag nicht abreißen. Sie bewegt sich in Richtung Besucher-Parkplatz: Dort stehen bereits lange Reihen von Lastwagen.

Zentrales Thema für Daimler-Mitarbeiter, mit denen die RHEINPFALZ sprach, ist die Inflation. Es geht vor allem um die Kosten für Benzin und die Heizung. „Stell dir vor, du verdienst 2000 Euro