Im Lastwagenwerk Wörth wird seit Mittwoch kurzgearbeitet. Das bestätigte am Montag ein Daimler-Sprecher. Grund sei der gegenwärtige weltweite Lieferengpass an bestimmten Halbleiterkomponenten. Er habe auch Auswirkungen auf die Lieferkette von Daimler Truck. Die Kurzarbeit soll noch bis Ende der Woche dauern. „Wir beobachten die Situation genau und sind in ständigem Kontakt mit unseren Lieferanten. Wir fahren auf Sicht“, so der Daimler-Sprecher. Die Produktionsplanung werde an die jeweils aktuelle Liefersituation kurzfristig angepasst. Ziel sei, die temporären Absenkungen nach Möglichkeit wieder aufzuholen. „Wir arbeiten intensiv daran, die Auswirkungen für unsere Kunden so gering wie möglich zu halten“, so der Daimler-Sprecher. Die Auftragslage sei weiterhin sehr gut.