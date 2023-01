Bis Mai sollen in den Mercedes-Benz Werken Wörth, Kassel, Gaggenau und Mannheim Photovoltaik-Anlagen in Betrieb gehen. Damit soll die Eigenversorgung aus erneuerbaren Energien ausgebaut werden, so der Konzern in einer Mitteilung. Der Löwenanteil fällt auf das Werk Wörth: Von den über 13.000 Modulen, die seit Herbst installiert wird, steht die Hälfte in Wörth.

Zusammen mit bestehenden Anlagen können dann an den deutschen Truck-Standorten bis zu 5700 MWh Strom pro Jahr erzeugt werden. Dies entspreche dem Jahresverbrauch von etwa 1400 Haushalten mit 4 Personen, so Daimler. Die neuen Module, die hauptsächlich auf Gebäudedächern installiert werden, haben eine Fläche von rund 39.000 m².