Daimler Kamaz RUS (DK RUS), das Joint Venture zwischen Daimler Trucks und seinem russischen Partner Kamaz, hat einen Großauftrag vom russischen Bauunternehmen Partner Group erhalten. Der Kunde besitzt laut Daimler bereits 71 Mercedes-Benz-Lkw und erneuert nun seine Baufahrzeugflotte mit 100 neuen Arocs 4142B. Seit April wurden bereits 30 Lkw in der Niederlassung Moskau übergeben, die restlichen Fahrzeuge folgen bis Ende des Jahres, teilt das Unternehmen mit. Die Lkw für Russland werden im Werk Wörth produziert, dort als Bausatz verpackt und anschließend mit dem Containerschiff nach Russland geliefert. Nach ihrer Ankunft werden die Lkw im Montagewerk von DK RUS in Naberezhnye Chelny zusammengebaut. Die Fahrerkabinen werden vor Ort in einem eigenen Werk in Naberezhnye Chelny produziert, das im Jahr 2019 seine Eröffnung feierte.

Mit mehr als 1000 Mitarbeitern hat DK RUS in den letzten elf Jahren mehr als 35.000 Mercedes-Benz und FUSO Lkw für den russischen Markt montiert und verkauft. Im August 2018 führte das Joint Venture die neueste Generation des Actros und Arocs auf dem russischen Markt ein.