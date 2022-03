Im Daimler-Lastwagenwerk fallen die nächsten Tage drei Schichten aus. Der Grund: Chipmangel. Das sagte Norbert Ochsenreither, Listenführer der „Die Arbeitnehmer Liste“ (DAL) im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Anlass des Gesprächs war das Abschneiden der DAL bei der Betriebsratswahl (wir berichteten). Hier sieht Ochsenreither seine Liste als den eigentlichen Gewinner. Sie erhielt 14 Prozent der Stimmen und baute damit die Zahl ihrer Sitze von 2 auf 5 aus. „Dieses tolle Ergebnis spiegelt die Nähe der DAL zur Mannschaft und die enge Zusammenarbeit mit der Belegschaft wieder“, sagt Ochsenreither.

Der Betriebsrat hat insgesamt 37 Sitze, davon gingen 24 Sitze an die Liste der IG Metall. Ochsenreither ist auch IG-Metall-Mitglied und seit 20 Jahren freigestellter Betriebsrat. „Wir wollen die Arbeitnehmer gut beraten und ihnen zur Seite stehen, wenn sie Probleme haben“, umreißt er seine Ziele. Die DAL wolle gemeinsam mit den Betriebsrat das Werk nach vorne bringen. Dazu gehöre, dass ab dem Jahr 2025 auch der Wasserstoff-Lkw in Wörth gefertigt wird. Die ersten E-Laster werden schon produziert.

Auf die Frage, woran es derzeit so hapere, weißt Ochsenreither auf den offenbar anhaltenden Halbleiter-Engpass hin. Deshalb solle jetzt am Freitag die Spätschicht ausfallen. Am Montag werde gar nicht gearbeitet.