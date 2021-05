Die erste rein digitale Ausbildungsmesse der Daimler Truck AG beginnt am 1. Juni. Bewerbungen für eine Ausbildung oder einen Studienplatz 2022 bei Daimler Trucks & Buses sind damit möglich. Die digitale Ausbildungsmesse ist bis zum 16. Juli online via Event-App. Und an vier Tagen wird’s interaktiv.

Mit der digitalen Berufsinformationsveranstaltung von Daimler Trucks & Buses findet Berufsorientierung an den deutschen Nutzfahrzeugstandorten zum ersten Mal rein digital statt. Bis zum 16. Juli haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich an virtuellen Messeständen über das Ausbildungs- und Studienangebot im technischen, kaufmännischen sowie IT-Bereich zu informieren und Einblicke in die Ausbildung und das Duale Studium bei Daimler Trucks & Buses zu bekommen. Mit dabei sind neben Wörth die Werke Gaggenau, Kassel, Mannheim und Neu-Ulm.

Digital ins Werk und zur Belegschaft

Ein Highlight der digitalen Ausbildungsmesse sind die Live-Tage der jeweiligen Standorte. Die Werke öffnen jeweils für einen bestimmten Tag ihre digitalen Tore und bieten den Interessierten exklusive Einblicke in das Werk und die verschiedenen Berufsbilder. Per Videokonferenz können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter ihre Fragen direkt den Auszubildenden, Studierenden und Ausbildern stellen und sich Tipps zur Online-Bewerbung und dem Auswahlverfahren holen.

Kontakt halten, notfalls digital

Daniel Brunner, Leiter Aus- und Weiterbildung Mercedes-Benz Werk Wörth: „Die Ausbildung junger Menschen hat am Standort Wörth eine lange Tradition. Weil persönliche Begegnungen gerade nur eingeschränkt möglich sind, haben wir uns für die Berufsorientierung am Standort ein neues Format überlegt. Als Ausbildungsleiter liegt es mir sehr am Herzen, auch in Zeiten der Pandemie den Kontakt mit unseren künftigen Nachwuchskräften zu halten.“ Teilnehmer können sich dabei über alle Standorte hinweg informieren – deutschlandweit, ganz bequem und unabhängig vom Wohnort.

Die Bewerbungsphase für eine Ausbildung oder einen Studienplatz im Jahr 2022 startet an allen deutschen Nutzfahrzeugstandorten am 1. Juni 2021. Weitere Informationen zu den Ausbildungsangeboten der Standorte sowie offene Ausbildungsplätze und Schülerpraktika im Rahmen der Berufsorientierung finden Interessierte unter: www.daimler.com/karriere.

Die Live-Tage

Werk Kassel, 8. Juni, 16 bis 20 Uhr. Werk Wörth, 10. Juni, 16 bis 20 Uhr. Werk Gaggenau, 14. Juni 16 bis 19 Uhr. Werk Mannheim. 17. Juni, 15 bis 18 Uhr. Werk Neu-Ulm, 7. Juli, 14 bis 17 Uhr.