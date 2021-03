Am Freitag organisierte die IG Metall die ersten Warnstreiks der laufenden Tarifauseinandersetzung im Daimler-Lastwagenwerk Wörth. Die Arbeitsunterbrechung war wie die Arbeit in zwei Schichten organisiert. In der Frühe beteiligten sich rund 850 Arbeitnehmer, am Nachmittag (unser Bild) rund 1000. Diese Zahlen nannte der 1. Bevollmächtigte des IG-Metall-Bezirks Neustadt, Ralf Köhler, gegenüber der RHEINPFALZ. „Abstand und Hygiene haben gut funktioniert“, sagte Köhler zu den Einschränkungen wegen der Corona-Maßnahmen. Zum Thema „Arbeitskampf“ sagte Köhler: „Die Leute waren zornig und wollten das auch auf der Straße zeigen.“