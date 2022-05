Die Berger Metallwarenfabrik hat sich mit Spannringen für Metallfässer zu einem „Hidden Champion“ entwickelt: In dem unscheinbaren Firmengebäude am Ortsrand von Berg sitzt mittlerweile das Hauptquartier von Berger Global. Die Firma ist Teil der Ringmetall SE. Die beziffert ihren Weltmarktanteil bei Spannringen auf über 70 Prozent, in ihren traditionellen Märkten Deutschland und Europa sei er entsprechend höher. Zum Vergleich: Daimler Lastwagen hatten in Deutschland 2020 einen Marktanteil von 35,4 Prozent, in Europa von 19,6 Prozent. Aber im Kreis Germersheim muss Berger Metall auch als Arbeitgeber gegen Daimler bestehen. Lesen Sie hier mehr.