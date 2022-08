Corona konnte niemand vorhersehen. Wohin die demografische Reise geht aber schon.

Keine Frage, der Einschnitt beim Verkehrsaufkommen im Landkreis ist den Corona-Maßnahmen geschuldet. Aber natürlich ist nicht das Virus der Grund, sondern nur der Auslöser. Der Auslöser dafür, dass wir unser Verhalten geändert haben. Und zwar so, wie es niemand, auch kein Verkehrswissenschaftler vorhersehen konnte.

Ob die Veränderungen in der Arbeitswelt – Stichwort: Homeoffice – Bestand haben, kann heute auch niemand mit Sicherheit vorhersagen. Allerdings spricht vor allem eines dafür: die Arbeitnehmer wollen Homeoffice. Und weil Arbeitskräfte immer knapper werden, werden die meisten Unternehmen machen, was möglich ist.

Denn alle Veränderungen, die auf uns zu kommen, werden von einem Faktor geprägt: der Demografie. In den nächsten 10 Jahren geht ein Drittel der Arbeitnehmer in Rente, so eine Schätzung. Das war zwar seit Jahrzehnten vorhersehbar, aber wir haben lieber den Kopf in den Sand gesteckt. Einwanderung lautet deshalb das Gebot der Stunde. Wer daran zweifelt, soll in ein großes Krankenhaus gehen und schauen, wo die Pflegekräfte herkommen.

Das Altern der Gesellschaft wird sich auch auf das Verkehrsaufkommen auswirken, das hat schon vor Jahren zum Beispiel der BUND ganz richtig gesehen. Die Diskussion über die 2. Rheinbrücke muss deshalb nicht von vorne beginnen: hier geht es darum, im Notfall eine zweite Trasse zu haben. Denn die Südpfalz und die Region Karlsruhe sind eng miteinander verbunden – nicht nur, aber auch wirtschaftlich. Das beweist die entgegen dem Trend stark steigende Zahl von Lieferwagen, die die Rheinbrücke überqueren: Ihre Zahl ist von 2020 auf 2021 von rund 4970 auf 5380 und damit weiter überdurchschnittlich gestiegen; 2018 querten noch 4310 Lieferwagen den Rhein.