Die Dachzeltnomaden (DZNH) sind seit dem 31. Juli 2021 im Flutgebiet aktiv und unterstützen Betroffene bei der Rettung ihrer Häuser oder auch beim Abriss. Dafür bieten sie vor allem ihre Man- und Womanpower an, weil es davon in den betroffenen Regionen nach wie vor zu wenig gibt. Jeder Betroffene kann sich melden und Hilfe anfordern. Die DZNH sind für alles da, was geräumt, gestemmt, entkernt und wegtransportiert werden muss. Ihre Arbeit konzentrierte sich bislang auf die Entkernung von Gebäuden. Dabei nehmen sie sich der nassen Gebäude an, stemmen Putz von den Wänden und Estrich aus dem Boden, entkernen Badezimmer und reißen Decken ab. Sie helfen bei dringend notwendiger Arbeit und bietet den Betroffenen unbürokratische und schnelle ehrenamtliche Hilfe.

Auch nach über einem Jahr Einsatz im Hochwassergebiet sei die Arbeit noch längst nicht vorbei, heißt es auf der Homepage. Obwohl die Katastrophe weitgehend aus dem Fokus der Medien verschwunden sei, bräuchten viele der Betroffenen noch Hilfe. Die Dachzeltnomaden sind aus einer kleinen Gruppe von Helfenden zu einer Organisation gewachsen, die täglich Freiwillige in die betroffenen Gebiete shuttlet und schon über 155.000 Einsatzstunden geleistet hat. Die Helfer waren fast 600 Tage im Einsatz, haben 19.000 Personentage investiert und fast 400 Haushalte unterstützt. Um diese Anstrengungen aufrecht erhalten zu können, wurde eine gemeinnützige GmbH ins Leben gerufen, die helfen soll, auch in Zukunft schnell und unbürokratisch helfen zu können.

Informationen

https://dzn-hilfe.com/

Spendenkonto

DZN Hilfsorganisation, IBAN: DE10 5776 1591 1728 5858 00.