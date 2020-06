Zu einem Dachstuhlbrand in der Germersheimer Robert-Koch-Straße rückte die Freiwillige Feuerwehr Germersheim am Montagmittag aus. Beim Versuch, ein Wespennest zu entfernen habe Dachgebälk Feuer gefangen, teilten Wehrleiter Andreas Magin und die Polizei mit. Das Feuer sei recht schnell gelöscht gewesen. Wie groß der Schaden insgesamt ist, lasse sich noch nicht sagen. Es müsse erst geprüft werden, ob Löschwasser in die unter dem Dachstuhl liegende Wohnung eingedrungen sei. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 28 Personen und 7 Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei weist darauf hin, zur Beseitigung von Wespennestern immer Kontakt mit einem Spezialisten aufzunehmen und sich über erlaubte und geeignete Möglichkeiten zu erkunden.