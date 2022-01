Der Grund für den Dachstuhlbrand vergangene Woche in der Jungholzstraße ist noch nicht gänzlich geklärt. Am Dienstag werden erneut Sachverständige und Brandermittler das Gebäude aufsuchen, teilt Jürgen Neisius, Sprecher der Kriminalpolizei in Landau auf Anfrage mit. Einer ersten Meldung zufolge könnte ein defekter Wasserboiler ursächlich für den Brand gewesen sein. Dies ist jedoch von den Sachverständigen noch nicht bestätigt.

25 Bewohner des Mietshauses mussten in der Nacht ihre Wohnungen verlassen und waren erst einmal obdachlos. Einige kamen bei Verwandten und Bekannten unter, andere erhielten durch die Stadtverwaltung Germersheim eine Wohnung. Eine fünfköpfige Familie musste sogar wenige Tage in ein Hotel ausweichen. „Die Familie mit den drei Kindern ist inzwischen wieder zurück im Haus“, sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) auf Anfrage. Deren Wohnung sei weder durch den Brand noch durch Löschwasser betroffen. Anders sehe es bei weiteren Bewohnern aus. Am Montagmorgen sei nochmals eine Familie gekommen, die bisher bei Bekannten untergekommen war, und habe nach einer Bleibe gefragt. „Für sie habe ich heute Morgen einen Mietvertrag unterschrieben“, sagt Schaile. Die Verwaltung habe hier nochmals eine Wohnung vermitteln können.