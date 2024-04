Nach dem Brand im Dachstuhl eines leerstehenden Hauses in der Lingenfelder Hauptstraße am vergangenen Freitagmorgen gibt es ein vorläufiges Ergebnis zur Brandursache. Das Haus ist von Brandermittlern der Kriminalinspektion Landau und einem Brandsachverständigen des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz in Augenschein genommen worden. Demnach dürfte die Brandursache auf einen elektrotechnischen Defekt eines im Dachgeschoss verbauten Stromverteilerkastens zurückzuführen sein. Die Ursache für den Defekt am Stromverteilerkasten kann laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft aufgrund der umfassenden Zerstörung der Bauteile nicht mehr nachvollzogen werden. zin