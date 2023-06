Bei einem Dachstuhlbrand am Montagvormittag erlitten zwei Arbeiter Verbrennungen und es entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro. Bauarbeiter hatten gegen 10:45 Uhr in einem offenbar unbewohnten Neubau in der Göbenstraße Teerpappe verlegt. Beim Hantieren mit dem Gasbrenner entzündete sich das Styropor der Dämmung und es kam zu einem Brand, informiert die Polizei. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte jedoch verhindert werden.