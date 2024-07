In Flammen stand der Dachstuhl eines Hauses in Freisbach am Sonntagvormittag beim Eintreffen der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lingenfeld. Die Erstmeldung erreichte die Wehren gegen 10.56 Uhr. Mit vereinten Kräften, zu denen zählten die Feuerwehr Gommersheim sowie die Drehleitern der Feuerwehr Germersheim und Edenkoben, konnte der Brand auf das betroffene Gebäude begrenzt und ein Übergreifen auf daneben befindliche Scheunen verhindert werden. Nach Angaben der VG Wehr Lingenfeld waren 108 Einsatzkräfte mit 21 Fahrzeugen im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei, der Rettungsdienst, die Pfalzwerke und die Sanitätsbereitschaft Bellheim.