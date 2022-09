Zu einem Gebäudevollbrand kam es am heutigen Mittwochmittag gegen 12 Uhr in der Hauptstraße von Linkenheim-Hochstetten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl des Wohngebäudes bereits in Vollbrand. Mit einem massiven Löschangriff konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und die nebenstehenden Gebäude geschützt werden. Die Feuerwehr befindet sich mit einem Großaufgebot im Einsatz. Verletzte gibt es nach ersten Meldungen keine, die Brandursache ist unklar. Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Gebäude ist einsturzgefährdet und nicht betretbar, teilt die Polizei mit. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.