„Dachhaie“ waren am Freitag in Leimersheim unterwegs: Um die Mittagszeit erschienen laut Polizei mehrere Personen bei einem 35-jährigen Mann und überrumpelten diesen derart, dass er sie die Dachrinne am Haus austauschen ließ. Anschließend forderten sie einen viel höheren Preis als vorab vereinbart, der auch größtenteils bezahlt wurde. Die Polizei warnt vor „Haustürgeschäften“, bei denen Handwerkerleistungen, insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten, angeboten werden. Unter Umständen würden die Arbeiten nicht beendet, die Preis seien deutlich überhöht.