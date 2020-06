Es ist bereits das zweite Mal seit Ende Mai, dass Dachdecker von außerhalb der Region versuchen an Aufträge zu kommen – zu überteuerten Preisen. Nach Informationen der RHEINPFALZ stand am Dienstagmorgen plötzlich eine Firma vor der Tür eines Anwesens in Hördt und behauptete, sie hätten einen „gefährlichen Defekt am Dach festgestellt“. Dieser vermeintliche Schaden müsste unter „eilt sehr“ repariert werden. Das ältere und sich um das Haus sorgende Ehepaar unterschrieb einen Bauvertrag über eine Leistung in Höhe von 2000 Euro. Noch am gleichen Tag wurde jedoch ein schriftlicher Widerruf für dieses völlig überteuerte Angebot abgeschickt.

Auf Nachfrage bei der Polizei wird mitgeteilt, dass es in Rülzheim Ende Mai ebenfalls eine Beschwerde gegen Mitarbeiter derselben Firma gegeben hatte. Aber zu einer Unterschrift sei es in Rülzheim nicht gekommen. Die Polizei in Germersheim rät in solchen Fällen immer, mit ihr in Kontakt zu treten, damit das möglicherweise kriminelle Gebaren einer Firma aktenkundig wird.

Geschädigte wenden sich unter 07274 9580 an die Polizei in Germersheim oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de.