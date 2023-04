Sogenannte Dachhaie haben am Montagmorgen, gegen 9.45 Uhr in Berg zugeschlagen. Sie bieten ihre Arbeiten, unter anderem die Reinigung der Dachrinne, an. Nachdem die Arbeiten beendet sind, wird allerdings ein weitaus höherer Betrag als zuvor ausgemacht verlangt. Die Polizei warnt vor solchen Angeboten und ruft dazu auf, misstrauisch zu bleiben. Bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit solchen Angeboten kann man sich telefonisch an die Polizei in Wörth wenden, 07271 92210, oder in Germersheim, 07274 9580.