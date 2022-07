Die Polizei warnt vor Betrügern, die mit teuren Reparaturen am Haus werben – sogenannten „Dachhaien“. Am Sonntag versuchten solche „Dachhaie“ in der Hinteren Straße in Bellheim ihre Masche anzuwenden. Die Betrüger boten ihrem 63-jährigen Opfer an, die Regenrinne des Hauses für 150 Euro pro Meter zu sanieren. Die Handwerker tauschten schließlich 10 laufende Meter Dachrinne und verlangten dafür 5000 Euro. Als der Geschädigte keine Rechnung bekam, wurde er misstrauisch und verständigte im Nachgang die Polizei. Die Beamten warnen vor Betrügern, die einen vermeintlichen Schaden an Dächern entdecken und diesen sofort reparieren wollen. „Sie drängen sich ihren Opfern geradezu auf, versprechen eine kostengünstige ,Reparatur’ und verlangen am Ende einen ungerechtfertigten, völlig überzogenen Lohn für ihre ,Dienstleistung#“, erläutert die Polizei die Masche.