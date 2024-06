Die Polizei informiert darüber, dass am Montag in Berg sogenannte „Dachhaie“ von einem Zeugen gemeldet wurden. Dachhaie geben sich als Handwerker aus und bieten Dienste rund um Haus und Hof an – insbesondere Dacharbeiten. Diese Dienstleistungen werden nur gegen Vorkasse begonnen und meist nicht zu Ende geführt. Erst bei weiteren Zahlungen werden die minderwertig ausgeführten Arbeiten dann fortgesetzt. Die Polizei warnt davor, Dienstleitungen an der Haustür anzunehmen.