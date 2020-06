Es ist immer die gleiche Masche: Umherziehende Handwerker haben an einem Dach einen vermeintlichen Schaden entdeckt, den sie sofort reparieren wollen. Doch sind das meist „angebliche Dachdecker, die es auf Ihr Geld abgesehen haben“, warnt die Polizei. Diese sogenannten Handwerker drängen sich ihren Opfern geradezu auf, versprechen eine kostengünstige „Reparatur“ und verlangen am Ende einen ungerechtfertigten, völlig überzogenen Lohn für ihre „Dienstleistung“. Nicht selten setzen sie die Opfer unter Druck, um an das Geld zu kommen. Die Polizei warnt vor diesen Betrügern, den sogenannten Dachhaien.

Umherziehende Handwerker melden

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich am Dienstagmorgen in der Heustraße auch um einen Betrüger gehandelt haben könnte. Der bislang Unbekannte hatte an der Tür einer 60-Jährigen geklingelt und unaufgefordert ein Angebot hinsichtlich einer „Dachreparatur“ unterbereitet. Die Frau lehnte das Angebot ab und verständigte die Polizei. Vor dem Eintreffen der Polizisten hatte sich der Unbekannte bereits entfernt.

Personenbeschreibung

35 bis 40 Jahre alt, schlank, zirka 1,70 Meter groß, braune Haare. Weiterhin trug er einen Blaumann und entfernte sich in Richtung Obere Hauptstraße. Die Polizei fordert dazu auf, sich bei der Inspektion zu melden, wenn unerwartet Handwerker vor der Tür stehen. Unter der Notrufnummer 110 sei die Dienststelle rund um die Uhr zu erreichen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich Ende Mai in Bellheim und Anfang Juni in Hördt.