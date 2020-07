Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursachten bisher unbekannte Täter auf dem Schulgelände der Tulla-Schule in Germersheim. Nach Angaben der Polizei beschädigten die Täter in dem Zeitraum vom Freitag bis zum Montag das Dach der Verbindung des Schulgeländes und der Turnhalle der Tulla-Schule. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.