Gegen die Kälte hilft ein warmer Pullover. Und was hilft gegen die soziale Kälte. Über Weihnachten in Krisenzeiten.

Gibt es eine weiße Weihnacht? – Für viele ist das mittlerweile die falsche Frage. Wird es wieder wärmer oder bleibt es winterlich kalt – das ist mit Blick auf den Gaszähler oder den Füllstand im Öltank viel interessanter. Viele Geschenkeberge unter dem Weihnachtsbaum werden dieses Jahr deshalb wohl kleiner ausfallen. Beim Essen sparen bisher aber nur die, die schon immer sparen mussten. Der Durchschnittsbürger schwankt noch zwischen der Hoffnung auf die Preisbremsen und der bangen Erwartung von „Kältepeitschen“, mit denen Meteorologen immer wieder drohen. Dabei verändert sich unsere Zukunft schon jetzt.

Mit der Metzgerei Kropp in Hagenbach ist wegen der hohen Energiepreise ein wichtiges Scharnier der regionalen Nahrungswirtschaft (fast) vom Markt verschwunden. Denn Metzgereien, die noch selbst schlachten, sind nicht nur für die Endkunden da. Sie sind auch für die regionalen Landwirte wichtig, die ihre vernünftig und deshalb teurer gehaltenen Tiere selbst vermarkten. Deshalb ist es gut, dass Kropp neben dem Partyservice in diesem Bereich weitermacht. Mit seinem Schlachtmobil will er weiter auf die Weiden fahren: den Tieren spart das den Stress eines Schlachthofes und des Transports.

Unbedingt weitermachen sollte auch die Wohnbau Wörth, und zwar mit dem Bauen von Mietshäusern. Das würde sie auch gerne, aber die Energie- und Preiskrise bindet Bauherren zunehmend die Hände. Die Folgen sind mittlerweile auch bundesweit absehbar: ohne Fördermittel werden die Neubaumieten auf 17 bis 20 Euro/Quadratmeter steigen. Das kann kaum jemand bezahlen. Die Nachfrage nach älteren Wohnungen wird damit anziehen. Dort werden zurzeit etwa 10 Euro/Quadratmeter bezahlt: Tendenz dann mit Sicherheit weiter steigend .

Angesichts der drohenden sozialen Kälte darf das Weihnachtswetter gerne etwas wärmer ausfallen. Denn gegen die tieferen Folgen der Krise hilft kein wärmender Pullover. Bleibt die vage Hoffnung, dass alles ganz anders kommt.