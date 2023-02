Mit Hochdruck arbeitet die Gemeindespitze Westheim an einer Lösung für alle Beteiligten in der Sache Dorflädl-Vergrößerung und eventueller Kündigung für eine Ergotherapie-Praxis. Das teilt Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) in einer Stellungnahme mit. Gleichzeitig zeigt sie sich verwundert, dass „im RHEINPFALZ-Artikel vom 20. Februar“ zum Thema „Dorflädl“ „leider nur die Meinung eines in Westheim schon lange nicht mehr aktiven ehemaligen Beigeordneten sowie einige Facebook-Zitate veröffentlicht“ wurden. „Wir bedauern es als Gemeindeführung, dass wir nicht zum aktuellen Stand gefragt worden sind und die Darstellung sehr einseitig war“, schreibt Grabau. Die Gemeindespitze betont, dass „es uns nicht nur wichtig ist“, neue Räume für das Dorflädl zu finden, sondern dass es auch „eine Lösung für die Ergotherapie-Praxis“ gibt. Eine Zerstörung einer „Existenz liegt uns absolut fern“. Eine Kündigung sei bisher nicht ausgesprochen worden. Auch wurde von Seiten der Gemeindeführung „zu keiner Zeit die in einem anderen Gebäude angesiedelte Physiotherapie-Praxis in Frage gestellt“. „Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an einer Lösung für alle Beteiligten“, so Grabau. Wenn es Neuigkeiten gebe, werde selbstverständlich darüber informiert.