Anträge auf Förderung von „Grünmaßnahmen“ aus dem „Sonderkontingent – Mehr Grün im Dorf“ werden die Ortsgemeinden Hördt und Kuhardt stellen. In Leimersheim wird am Mittwoch, 4. Mai, darüber beraten. Für Maßnahmen die für eine „Durchgrünung der Orte“ sorgen, wird ein Fördersatz von 80 Prozent der förderfähigen Kosten in Aussicht gestellt. Die Anträge müssen bis Oktober eingereicht werden.

In Kuhardt werden im Mai Ideen, Themen, Anregungen aus der Bürgerschaft gesammelt, die dann in Abstimmung mit der Kreisverwaltung im Juni im Gemeinderat beraten werden. „Wir haben bereits vor zwei Jahren an dem Programm teilgenommen und viel gemacht“, sagt Ortsbürgermeister Christian Schwab (CDU). Auch in Eigeninitiative habe sich viel im Ort bewegt. „So viele Flächen haben wir gar nicht mehr. Eventuell kann ein bestehendes Projekt erweitert werden“, überlegt Schwab.

Ideen und Themen werden auch in Hördt gesammelt und auf ihre Förderfähigkeit geprüft, sagt Beigeordneter Felix Werling (SPD). Denkbar wären Maßnahmen etwa am neuen Kreisel oder vor dem Bürgerhaus, so Werling. Weitere Vorschläge können bei der Verwaltung eingereicht werden. Kuhardt hatte vor zwei Jahren mit dem Landschaftsarchitekten Kurt Garrecht zusammengearbeitet. In Hördt wolle man sich ebenfalls Unterstützung für die notwendigen Kostenschätzungen und etwaige Planunterlagen holen.

Der Schwerpunkt der förderfähigen Maßnahmen liegt auf der Beschaffung von Pflanzen und den erforderlichen Arbeiten, um diese in die Erde zu bringen. Pflasterarbeiten sowie Mobiliar, zum Beispiel für Sitzgelegenheiten, können in begründeten Ausnahmefällen sowie nach Rücksprache ebenfalls gefördert werden, heißt es im Schreiben der Kreisverwaltung.