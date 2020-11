53 neue Corona-Infektionen gab es seit Freitag im Kreis Germersheim. Aktuell gibt es 506 bestätigte positive Fälle, darunter neue in Senioren- und Obdachlosenheimen. Zwei ältere Menschen sind laut Kreisverwaltung übers Wochenende mit oder an Covid-19 gestorben.

Alle mehr als 20 Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in der Germersheimer Stadtmitte sind nach einem Corona-Fall in der Einrichtung derzeit in Quarantäne. Alle werden getestet, teilt der Kreis mit. In der Belegschaft des Caritas-Altenzentrums St. Elisabeth Germersheim gibt es ebenfalls einen positiven Fall. Die Ermittlungen dauern an. Im Palatina-Altenpflegeheim in Westheim werden alle Bewohner und Mitarbeiter getestet. Hier ist bislang ein Mensch mit dem Virus infiziert.

Fünf Schulen sind betroffen: Am Goethe-Gymnasium Germersheim gibt es einen neuen positiven Fall. Die gesamte Klasse wurde zunächst heimgeschickt. Die Ermittlungen dauern an. An der Richard-von-Weizsäcker-Realschule befindet sich eine Klasse in Quarantäne. Nach einer bestätigten Infektion ermittelt das Gesundheitsamt auch an der Nardini-Schule Germersheim. Mehrere Corona-Fälle gibt es an der Carl-Benz-Gesamtschule in Wörth und an der Berufsbildenden Schule in Germersheim.

In der Wörther Kita „Villa Regenbogen“ ist ebenfalls ein positiver Fall aufgetreten. Eine Gruppe befindet sich in Quarantäne.

Die Statistik