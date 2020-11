In der Südpfalz Kaserne in Germersheim gibt es Covid 19 Infektionen. Einen entsprechenden Informationsaustausch bestätigte das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Germersheim. Zuständig für Quarantäne- und Hygienemaßnahmen sei in der Kaserne aber die Bundeswehr. Ein Sprecher des Presseinformationszentrums der Luftwaffe bestätigte die Infektionen auf Anfrage der RHEINPFALZ. Derzeit sei eine einstellige Zahl von Soldaten des Luftwaffenausbildungsbataillons am Standort Germersheim an Covid-19 erkrankt. „Die betroffenen Soldaten befinden sich in häuslicher Quarantäne“, so der Sprecher. Hierzu, wie auch zu Maßnahmen des Infektionsschutzes, stehe der Verband selbstverständlich mit dem regional zuständigen Gesundheitsamt in einem engen Austausch. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Bundeswehr haben sich alle Betroffenen im privaten Umfeld angesteckt. Das lasse darauf schließen, dass frühzeitig ergriffene Maßnahmen des Bataillons wie beispielsweise Abstandsregeln während der Ausbildung, unverzügliche Unterrichtung aller ankommenden Soldaten über die einzuhaltenden Hygieneregeln, Verkleinerung der Ausbildungsgruppen greifen und so der Ausbildungsbetrieb fortgeführt werden könne.