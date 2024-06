Am dritten Juli-Wochenende feiert die Bellheimer Brauerei wieder ihr traditionelles Brauereifest.

Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, wird auf dem Brauereihof in der Karl-Silbernagel-Straße bei freiem Eintritt ein buntes Programm geboten.

Der Startschuss für das Festwochenende fällt samstags, 17 Uhr, wenn die „Ingrid Schwarz Band“ die Festbühne betritt. Kurz nach 21 Uhr wird dort die Formation „Tina T. Cover No.1“ um Frontfrau Barby Hess stehen und nach Miteilung der Brauerei „ein Feuerwerk mit den größten Hits der ’Queen of Rock’ in einer einzigartigen Show“ bieten. Gegen 23 Uhr wird ein Feuerwerk den Bellheimer Nachthimmel in buntes Licht tauchen. Im Anschluss geht die „Tina Turner Tribute Show“ weiter.

Der Brauereifest-Sonntag beginnt um 11 Uhr. Zum Auftakt spielt die mobile Retro-Akustikband „Herrenkombo“ swingende Evergreens. Nach der Mittagszeit startet das Programm auf der Festbühne. Dann treten die Künstler von „Music History“ rund um Peter Kühn eine musikalische Zeitreise durch bedeutende Musik-Jahrzehnte an. Ebenfalls um 11 Uhr ist eine Brauereiführung möglich, bei der man die Gebäude erkunden und sehen kann wo das Bellheimer Bier gebraut und abgefüllt wird. Für die Unterhaltung der Kinder wird laut Brauerei ebenfalls wieder ein abwechslungsreiches Kinderprogramm geboten. Am späten Nachmittag kommen noch alle Volksmusik-Fans auf Ihre Kosten, wenn „Die Schäfer-Familie“ mit Ur-Schäfer Uwe Erhardt und seiner Frau Angela Wiedl mit Tochter Gina ihren Auftritt haben.