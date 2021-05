Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Das Landesuntersuchungsamt Koblenz meldet am Donnerstag einen Wert von 81,4. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort: Am Montag lag der Wert bei 124, am Dienstag bei 116,3, am Mittwoch bei 86.

Als erste Lockerung ist seit Donnerstag, 6. Mai, wieder Termin-Shopping erlaubt. Sollte die Inzidenz bis einschließlich kommenden Dienstag unter 100 bleiben, könnte die Außengastronomie im Kreis öffnen. Dann dürfen Biergärten nach Terminvereinbarung wieder Gäste mit negativem Testergebnis bewirten.

Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 342 bestätigte positive Fälle. Darunter sind 23 Neuinfektionen. Insgesamt haben sich 5270 Menschen im Kreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 365 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/13 aktuell positiv Getestete/331 Genesene/21 an oder mit Corona Verstorbene. Wörth: 822/87/727/8 VG Kandel: 480/25/450/5 VG Jockgrim: 557/50/494/13 VG Rülzheim: 511/27/476/8 VG Bellheim: 624/29/567/28 Germersheim: 1154/65/1071/18 VG Lingenfeld: 757/46/688/23 Kreis GER: 5270/342/4804/124

Mehr zum Thema