Der eine Bürgermeister ist schon wieder infektionsfrei, der andere wurde noch einmal positiv getestet: Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, wie es Verbandsbürgermeister Volker Poß und Ortsbürgermeister Peter Beutel geht.

Gute Nachrichten gibt es vom Kandeler Verbandsbürgermeister Volker Poß (SPD): Wegen einer Covid-19-Erkrankung musste er in der Kandeler Asklepiosklinik behandelt werden. Doch seit Ostermontagnachmittag sei er „infektions- und auch nahezu beschwerdefrei“ aus der stationären Quarantäne entlassen, so Poß. Nun sei er noch bis zum Wochenende krankgeschrieben und motiviert, in der kommenden Woche wieder im Dienst zu sein.

Auch dem Windener Ortsbürgermeister Peter Beutel geht es „einigermaßen gut, ohne große Beschwerden.“ Allerdings sei sein Geruchssinn noch nicht wieder da. Am Gründonnerstag war ein erneuter Test positiv ausgefallen, deshalb ist Beutel noch bis 21. April in häuslicher Quarantäne.

Der Verbandsbürgermeister, der Windener Ortsbürgermeister und zwei weitere Verwaltungsbeamte hatten sich bei einem Arbeitstreffen Mitte März mit dem Corona-Virus infiziert.