Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 38 bestätigte positive Fälle, darunter sind vier Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie haben sich nachweislich 5595 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert.

Derzeit sind zwei Kitas im Kreis betroffen, diese befinden sich in Bellheim und Germersheim. Die Einrichtung in Germersheim ist bereits geschlossen, in Bellheim wird noch ermittelt, teilte das Gesundheitsamt mit. Die Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 380 Infizierte seit Beginn der Pandemie/1 aktuell infizierte Person/358 Genesene/21 an oder mit Covid Verstorbene

Wörth: 877/8/861/8

VG Kandel: 502/0/497/5

VG Jockgrim: 585/0/571/14

VG Rülzheim: 551/8/535/8

VG Bellheim: 657/5/624/28

Germersheim: 1245/15/1212/18

VG Lingenfeld: 798/1/774/23

Kreis GER: 5595/38/5432/125