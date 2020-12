Aktuell leben im Landkreis Germersheim 490 positiv auf Corona getestete Menschen. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 2267 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie. Das sind 55 mehr als am Freitag.

Seit Freitag zwei weitere ältere Personen an oder mit Corona verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle im Landkreis damit auf 61.

In zwei Senioreneinrichtungen gibt es je einen neuen Fall: in der Braun´sche Stiftung Rülzheim und im Pfarrer-Johann-Schiller-Haus Wörth. In beiden Fällen ist eine Wohneinheit beziehungsweise -gruppe in Quarantäne.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 204 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/38 aktuell positiv Getestete/153 Gesundete oder nicht mehr Positive/13 an oder mit Corona Verstorbene Stadt Wörth: 326/69/254/3 VG Kandel: 194/38/154/2 VG Jockgrim: 175/34/138/3 VG Rülzheim: 213/40/169/4 VG Bellheim: 315/85/210/20 Stadt Germersheim: 490/107/374/9 VG Lingenfeld: 350/79/264/7 Kreis Germersheim: 2267/490/1716/61

Mehr zum Thema