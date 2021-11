Schnelltests in Apotheken oder Testzentren kosten inzwischen für viele Menschen Geld. Die Kreisverwaltung hat keinen Überblick darüber, wie viele solcher Tests derzeit noch täglich im Landkreis absolviert werden. Aber sie gibt Hinweise dazu, wie man sich verhalten soll, falls zum Beispiel ein zuhause absolvierter Schnelltest positiv ausfällt.

Da die Corona-Schnelltests von unterschiedlichen Anbietern durchgeführt werden, gebe es dazu keine Statistik, teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Die bestehenden Schnelltestzentren informieren von sich aus das Gesundheitsamt über ein positives Ergebnis.

Doch viele Menschen testen sich auch selbst zuhause. Sollte es dann ein positives Ergebnis geben, bittet die Verwaltung darum, dass sich die Betroffenen umgehend in Quarantäne begeben. Außerdem sollten die Bürgerinnen und Bürger dann Kontakt mit der Kreisverwaltung aufnehmen, damit ein Termin im Testzentrum in Rülzheim für einen PCR-Test vereinbart werden kann. Dies ist möglich über das Bürgertelefon des Kreises, Telefon 07274 53-131, oder per E-Mail an coronavirus@kreis-germersheim.de.

Wenn das positive Testergebnis außerhalb der Zeiten des Bürgertelefons, am Abend oder am Wochenende bekannt wird, sollten sich die Betroffenen auch in häusliche Absonderung begeben. „Die Kontaktaufnahme kann dann erfolgen, wenn die Erreichbarkeit wieder gegeben ist“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Weitere Corona-Anlaufstellen seien im Netz unter der Adresse https://www.praxisfinder-rlp.de abrufbar.